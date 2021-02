Ich handele mittlwerweile seit 20 Jahren auf eigenen Rechnung. Meine Erfahrung in dieser Zeit hat gezeigt, dass man bei der Aktienauswahl auf große Substanzstarke weltweite Aktien setzen soll. Diese günstig zu kaufen und lange zu halten ist besser als dauernde hin und her was auch hohe Transaktionskosten verursacht. Langrfristig machen sich die ausgeschütteten Dividenden in einem Depot bei der Performance bemerkbar. mehr anzeigen

