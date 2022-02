Horst Zimmer

Social Trading mit der Erfahrung der führenden Social Trader im Mix Ich folge den meiner Meinung nach erfolgreichsten Tradern und bilde daraus eigene "Fonds", sogenannte Dachwikifolios. Dazu nutze ich einfache Kennzahlen aus der Branche wie Performance und Sharpe Ratio. In meinem Handeln lebe ich folgende Grundsätze und goldenen Regeln: 1) nachvollziehbare Strategie, 2) wiederkehrende Regeln, 3) hohe Disziplin. Dies bedeutet in meinem System oft ein selbstoptimierendes Gewichtungsmanagement nach laufender Performance. Umschichtungen und damit Handelsgebühren sollen hier grundsätzlich gering gehalten werden. Je nach Strategie bieten die Portfolio Kombinationen eine Streuung in über 500 Einzelwerte und in das Talent von 100 Social Tradern und mehr gleichzeitig. Damit verfolge ich die Idee, dass ein Team aus vielen guten Social Tradern fähig ist jede Marktphase zu meistern. In der Summe wahrscheinlich sogar immer besser als der Markt. Warum wikifolio und warum Dachwikifolios? Die Plattform wikifolio.com hat sich in Deutschland nach subjektiver Meinung als Marktführer etabliert. Es gibt durchaus noch weitere gute Anbieter (z.B. etoro, zulutrade, ayondo usw.). Wobei man hier oft den Signalgebern als Anleger in Form von CFDs folgt. Was aus meiner Sicht aufgrund des Hebels zu mehr Risiken und Gebühren führt. Für das Kopieren der Trader muss man sich oft ein Konto mit Login eröffnen und dort das Geld zum investieren einzahlen. Da finde ich es ehrlich gesagt komfortabler die wikifolio ISIN wie Fonds bei meinem Broker zu buchen. Die Aufrechnung der Vor- und Nachteile überzeugen mich und die große Community soll hier genutzt werden. Auf dieser Social Trading Plattform sind nämlich wirklich gute Trader aktiv. Immerhin haben sie Ihr Portfolio und Ihren Handelsstil offen gelegt. Profis und Talente gleichermaßen. Ein wikifolio Musterdepot zu eröffnen ist kostenlos und durch die Beteiligung am Erfolg ist die Motivation auf dieser Plattform hier gefühlt sehr hoch. Trader können Geld verdienen wenn sie Ihr Portfolio auf neue Höchststände bringen. Nur dann wird eine Performancegebühr in den Kurs eingerechnet. Ebenfalls im Kurs eingerechnet ist die Zertifikategebühr. Von den Gebühren her sind die emitierten wikifolio-Zertifikate damit als sehr günstig einzustufen. Außerdem können sie bei jedem Broker wie eine Aktie gekauft und verkauft werden. Die Kosten sind im Vergleich zum Nachbilden / Kopieren der Strategie geringer, da mit dem Erwerb eines wikifolios oder Dachwikifolios ein Mantel gehalten wird, deren einzelne Transaktionen samt jeglicher Gebühren eingepreist sind. Alles ohne Nachschusspflicht. Die Kunst ist dann "nur noch" die richtigen Handelsideen zu wählen und erfolgreich zu mixen. Genau das sehe ich als meine Aufgabe. Nach meiner persönlichen Empfindung fehlt es hier im Vergleich zum durchschnittlichen Handelsvolumen am Markt an Geld. Nur dann werden weiterhin Profi Trader mit hoher Erfahrung diese Plattform nutzen und Ihr Wissen zur Verfügung zu stellen. Sie geben Ihre erprobten Börsen Strategien, Aktien Tipps und Know How der gesamten Community. Dafür sollen sie ruhig Geld verdienen und Anerkennung bekommen. Anders als in der öffentlichen Wahrnehmung sind die Performancegebühren jedoch bei vielen Tradern nicht so hoch das sie davon leben können. Aus diesem Grund sind Dachwikifolios eine gute Lösung um Chancen / Risiken zu streuen und gleichzeitig das Volumen erfolgreicher Trader zu erhöhen. Dabei bildet ein Dachwikifolio die Gesamtheit einzelner wikifolio-Zertifikate in einem börsennötierten Instrument. Ebensfalls handelbar wie ein gewöhnliche Aktie bei jedem Broker in Deutschland. Bitte informieren sie sich ausführlich über das Riskio einem Social Trader zu folgen und vergleichen Sie bitte auch den Effekt mehreren Social Tradern gleichzeitig im Team zu folgen. Ihr Dachwikifolio Manager als Teil der Social Trading Community mehr anzeigen

