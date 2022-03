Unsere Wikifolios sind ein Gemeinschaftsprojekt von Florian Lilienweiß und Daniel Kania - Mitgründer der Lösungsmanufaktur GmbH. Wir bieten ein interaktives Grundlagenseminar für den Börseneinstieg an, bei dem unsere Teilnehmenden lernen können, wie das System Börse funktioniert und wie sie ihre eigene Anlagestrategie entwickeln und anwenden kann. Diese Wikifolios dienen zur Anschauung und in gewisser Weise auch als Beweis für die wirksamkeit verschiedener Anlagestrategien. Daniel Kania: Daniel ist bereits seit über 25 Jahren als Privatanleger an der Börse tätig und investiert in erster Linie in Value- und Dividendenaktien. Sein Ziel ist es möglichst niedrig bewertete Unternehmen aufzuspüren und mit einem klaren Sicherheitskonzept und eng liegenden Stopkursen eine optimale Rendite zu erzielen. Wichtig ist ihm stets, das Firmenkonzept nachvollziehen und eine klare Chancen-Risiko-Abwägung vornehmen zu können. Florian Lilienweiß: Florian ist seit dem Coronacrash 2020 intensiv an der Börse tätig und hat für sich eine hauptsächlich antizyklische Anlagestrategie entwickelt. Im Fokus stehen dabei Value- und Wachstumsaktien mit einer überzeugenden Charthistorie und klarer Outperformance. Seine Strategie sieht eine konsequente Buy & Hold-Taktik vor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre