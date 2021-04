Sabrina Heinrich

Vor etwa 7 Jahren habe ich begonnen mir um meine finanzielle Zukunft Gedanken zu machen. Im laufe der Jahre habe ich mich Schritt für Schritt an das Investieren in Aktien, ETFs und CFDs rangetastet und Erfahrungen gesammelt. Mein Ziel ist es mit meinen Wikifolios Handelsideen zu testen, zu teilen und im besten Falle selbst zu investieren. Meine Wikifolios setze ich nach unterschiedlichen Kriterien zusammen, darunter: Branchen, Kursentwichlung, Dividenden, Zukunftsaussichten usw. Darum finden sich in den Wikifolios viele etablierte Aktien aber auch eine weniger bekannte, die ich bei meinen recherchen entdeckt habe. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre