Carsten Riedel

Ich habe fast keine Erfahrung mit Wertpapieren, aber ich mag Zahlen :p Anfang 2020 hatte ich den "guten" Vorsatz mich mit dem Thema Wertpapiere und Investitionen mal genauer Auseinander zu setzen. Dank der Verwerfungen am Aktienmarkt im März, ist die Lernkurve dann Stark angestiegen ;) Langfristig können Märkte nur steigen, man muss nur ein wenig Geduld aufbringen und nicht panisch Kaufen oder Verkaufen. Ich werde nicht viel Zeit in diese Strategie investieren, da dies nicht nötig ist :) Langfristig können Trader nicht den Markt outperformen, deswegen muss der Markt mich outperformen ;) Relax and have fun ! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre