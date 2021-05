Gabriele Lange

Ich selber habe wenig Erfahrung mit der Börse, aber mein Vater, ein langjähriger Börsenenthusiast, tätigt im hohen Alter noch immer seine Börsengeschäfte. Mein Sohn ist als Aktienanalyst an der Börse tätig und ist CFA Charterholder. Das Interesse für die Börse hat in unserer Familie sozusagen eine Generation übersprungen. Nach den starken Kurszuwächsen an den internationalen Börsen der letzten Jahre, möchte ich nun hier auf Wikifolio das Beste aus diesen zwei Generationen kombinieren und den familiären Trackrecord veröffentlichen. Haftungsausschluss: Dieses Händlerprofil ist nicht dazu gedacht, diskretionäre Anlageempfehlungen zu veröffentlichen. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder einzelne Trade für jedes der mit diesem Traderprofil verknüpften Wikifolios wird algorithmisch aus einer Sammlung einiger anderer diskretionärer Trader abgeleitet. Dieses Händlerprofil ist nicht dazu gedacht, das Geld anderer Leute zu verwalten. Bitte investieren Sie nicht in Wikifolios, die mit diesem Händlerprofil verbunden sind. Danke für Ihr Verständnis. mehr anzeigen

