Lukas Schurig

Ich bin 26 Jahre alt und habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert und anschließend erfolgreich ein technisch orientiertes BWL Studium mit den Vertiefung Finanzwirtschaft, Controlling und Innovation absolviert. An der Börse aktiv bin ich seit 2016. Zu Beginn meiner Börsenkarriere war ich ein sehr risikobereiter Investor wodurch ich viele Fehler machte, aus welchen ich einiges lernen konnte. Aber ich konnte auch den ein oder anderen Erfolge verzeichnen wie zum Beispiel mein Investment aus dem Jahr 2019 in die VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie. Meine Anlagenstrategie umfasst das Investment in vielversprechende Einzelaktien, da ich mir dadurch erhoffe, das Marktportfolio out zu performen. Ich denke aktuell ist es eine sehr gute Möglichkeit in Einzelaktien zu investieren, da vor allem die Tech-Aktien zur aktuellen Zeit, meiner Meinung nach, sehr günstig bewertet sind und das Chance-Risiko Profil sehr gut ist. Ich beschäftige mich täglich mehrere Stunden mit der Börse und beobachte die aktuelle Marktlage. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre