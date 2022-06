Luca Scognamiglio

Seit einigen Jahren konnte lusco31 Erfolge an der Börse feiern. Die Mischung aus stabilen Dividendentiteln und wachstumsstarken Aktien gehören zu seinem Tradingstil. Vorausschauendes Handeln im Hinblick auf globale Entwicklungen sind sein Markenzeichen. So werden laufende Erträge, Absicherung und langfristiges Wachstum kombiniert. Globale Risiken werden abgeschätzt, sodass schon frühzeitig ein Investment kritische Sektoren vermieden wird. So wurde beispielsweise frühzeitig der russische und chinesische Markt verlassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre