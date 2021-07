Benjamin Maier

Mein Interesse an Wertpapieren hat sich im jungen Erwachsenalter gebildet. Ich war stets begeistert von innovativen Unternehmen, deren Produkten und deren Entwicklung. In den vergangenen 10 Jahren habe ich mich intensiv mit dem Wertpapierhandel und der Ökonomie befasst, meine Strategie gebildet und diese ausgebaut. Auf Wikifolio möchte ich interessierte Anleger daran teilhaben lassen. Bereits seit 2015 bin ich auf Wikifolio angemeldet, seit 2021 biete ich ein Wikifolio an. Ein wirtschaftswissenschaftlicher akademischer Abschluss rundet mein Profil ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre