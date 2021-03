Ralf Müller-Wallach

War lange in der Finanzbranche tätig. Habe einst ein Börsenspiel gewonnen. Bin selbst investiert. Bin aber auch einige Male auf die Nase gefallen (u.a. mit CFD´s, aber gerne auch mal mit Aktien und in einem Falle sogar mal mit einer Anleihe), was aber jedes Mal zur Anpassung meiner Methodiken führte. Beruflich bin ich u.a. sehr stark, früher ausschließlich in dem Bereich der Erstellung und Analyse von Statistiken tätig. Das spiegelt sich auch in meinen wikifolios, die auf Basis statistischer und berechneter Daten agieren, wieder Privat agiere ich eher Sicherheits-, aber auch gewinnorientiert. Das Verhältnis in dem ich privat handele würde ich als 10(20)-40(30)-50 bezeichnen. 10 bis 20% können durchaus gehebelte Werte sein, wobei ich in cfd´s oder in wikifolios mit Hebelpapieren investiere. 30 - 40% können dividendenstarke deutsche Aktien sein, die genaue Prozentzahl steht hierbei in Abhängkeit mit den Hebelpapieren. Und 50% befinden sich in verzinslichen Werten. Hierzu zählen u.a. Express-, oder Bonus-, Kapitalschutzzertifikate, ETF´s auf verzinsliche Werte mit Ausschüttung oder Protect-Aktienanleihen. Die meisten meiner wikifolios sind mit Hebelpapieren bestückt, die Systeme verfolgen welche sich, auf Basis von Berechnungen historischer Daten erfolgreich entwickelt hätten und zum Teil von mir in anderen Umgebungen auch schon als erfolgreich getradet wurden. Der Umstand, dass hier keine Bankgebühren für den einzelnen Trade erhoben werden, ermöglicht in wikifolios die Umsetzung von Strategien, die im normalen Handel so nicht möglich wären, was ich als sehr reizvoll empfinde. Aber auch der grundsätzliche Gedanke, der hinter der Social Trading Idee steht, ist etwas für das ich gerne einstehen möchte. Was ich noch anmerken möchte: Ich hielt mich immer für einen guten Trader, der weiß wie man mit den Mitteln des Marktes und den zur Verfügung stehenden verschiedenen Investmentmöglichkeiten umgehen kann. Das was ich hier auf wikifolio an wirklich guten Händlern, an soliden, ertragreichen und langfristig erfolgreichen Handeslideen gesehen habe, lässt mich in manchen Fälle erfürchtig werden. mehr anzeigen

