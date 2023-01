Schüler - Team 2 des Dominicus-von-Linprun Gymnasiums in Viechtach. Teilnehmer am P- Seminar Börse Hautnah des Finance Network in Ingolstadt. Musterportfolio zu Bildungszwecken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre