Beruflich bin ich im Bereich Strategie und M&A in einem deutschen Konzern tätig. Daher sind sowohl Markt- als auch Bewertungsmodelle mein täglich Brot. Privat handele ich Wertpapiere seit Beginn meines Betriebswirtschaftsstudiums mit Finance Schwerpunkt. Mein Fokus liegt auf einem ausgewogenen Portfolio aus klassischen Value- und profitablen Wachstumstiteln. In Zeiten steigender Inflation und einer erwartungsgemäß verändernden Zinspolitik werden insbesondere solide aufgestellten Unternehmen profitieren können. Daher halte ich den jetzigen Zeitpunkt als passenden Start für ein Wikifolio mit Fokus auf Inflationsschutz. mehr anzeigen

