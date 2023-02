20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche Davon 10 Jahre als RM im International Private Banking Eidg. dipl. Bankfachmann HF Certified ESG Analyst CAS in Digital Banking CAS in Bankensteuerung und -führung mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre