Mein Interesse für Wertpapiere hat sich schon früh entwickelt. Mit 16 habe ich das erste Mal Bücher über die Börse und Wertpapiere gelesen. So habe ich angefangen die technische Seite der Analyse kennenzulernen. Elliot-Wellen-Theorie, jegliche Strategien mit EMA und SMA. Habe mich dann entschieden bei der Volks- und Reifeisenbank eine Ausbildung zu genießen, welche ich gut abgeschlossen habe. Dort habe ich dann auch meinen Mentor kennengelernt, der mich weiter in der technischen Analyse geschult hat. Aufgebaut haben wir diese Ausbildung mit Bildung eines imaginären Fonds, indem ich Fondmanager war und wöchentlich News verfasst habe über die Entwicklung des Fonds. Momentan studiere ich Wirtschaftswissenschaften in der ich auch durch die Hochschulgruppe auf die fundamental Analyse aufmerksam wurde. So habe ich ein Zertifikat über die DCF Analyse gemacht. Dieses Zertifikat war so erfolgreich, dass wir als Fond im Jahr 2018 ein Zertifikat von der BVH als bestes fundamental Fond erhalten haben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre