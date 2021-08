Die Finanzkrise 2008 hat mich damals dazu gebracht, mich intensiver mit den Aktienmärkten auseinanderzusetzen. Nachdem ich bei meiner Hausbank mit einen Sparplan mit monatlich 50,- EUR auf einen gemischten Fond (Renten & Aktien im Verhältnis 1:3) begann, eröffnete ich ein Konto bei einem Broker und stürzte ich mich relativ blauäugig und unbedarft in den Handel mit Aktien. Nachdem es in den ersten Monaten zunächst relativ gut lief und ich mit DAX Werten und einigen MidCaps aus dem Technologibereich gute Erfolg erzielte, verlor ich im zweiten Jahr und hatte schließlich nach drei Jahren einen kleinen Verlust gegenüber des Startkapitals stehen. Das brachte mich dazu, genervt ein Jahr Abstand von der Börse zu nehmen. Ende 2012 bekam ich von meiner Großmutter 10k EUR als Schenkung, was mich dazu veranlaßte, über Anlagemöglichkeiten und somit auch den Aktienhandel erneut nachzudenken. Ich entschloss mich, nun hauptsächlich auf Tech-Werte zu setzen, da ich zum einen beruflich aus diesem Bereich komme (System-Administrator) und außerdem in der Freizeit viel mit Gaming und ähnlichem zu tun hatte. Aktuell mische ich bewährte und Dividenenstarke Blue Chips mit vielversprechenden Hot Stocks; beides zusammen mit einer Quote von ca. 65%. Die restlichen 35% investiere ich in Call - Optionsscheine von trendstarken Tech Werten, hauptsächlich US Firmen wie Apple, Microsoft, Paypal, Facebook, und Google, die regelmäßig (v.a. nach Korrekturen) gegen bessere Scheine durchgerollt werden. Mit dieser Strategie konnte ich bisher gute Erfolge erzielen. Abgesehen von den vielleicht bald erfolgenden Zinserhöhungen durch die Notenbanken und den daraus wohl folgenden Korrekturen am gesamten Aktienmarkt rechne ich doch langfristig mit steigenden Kursen aller von der Digitalisierung profitierenden Unternehmen. mehr anzeigen

