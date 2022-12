Ich bin 39 Jahre alt, arbeite als Angestellter im Controlling (öffentlicher Dienst) und bereits seit etwa 2007 investiert. Ich verfolge privat verschiedene Strategien (Dividende, Wachstum, Sonstiges), die ich getrennt über mehrere Depots abbilde. Zusätzlich war / bin ich in Rohstoffen, Anleihen und P2P Krediten investiert. Hebelprodukte und Krypto sind nur minimal vertreten. Vordergründig geht es in meinen privaten Investments um den langfristigen Vermögensaufbau mit einer Mischung aus soliden Dividendeneinkünften und aussichtsreichen Wachstumswerten. Dabei steht eine breite Streuung über ETFs und gezielte Investitionen in Einzelaktien im Fokus. Das Motto lautet: "Keep it simple"! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre