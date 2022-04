Meine ersten Erfahrungen mit Aktienhandel habe ich in den späten 90er Jahren gesammelt. So habe ich in den letzten ca. 25 Jahren sowohl den Umgang mit den psychologischen Aspekten als auch mit technischen Indikatoren erlernen dürfen. Als gelernter Informatiker bin ich ein Fan von fundamentalen Daten als auch technischen Indikatoren, die eine wertvolle Hilfe im Wertpapierhandel sind. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre