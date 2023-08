Holger Heidhof

Fulltime Daytrader Seit 2004 erfolgreich Daytrading und seit 2015 ausschließlich hauptberuflich Daytrading. Jahrgang 1977 Erfahrungen im Aktiengeschäft: Seit 1997, insbesondere in der Analyse der fundamentalen Daten, Charttechnik, im Sentiment (Stimmungslage) und weitere ... Beruf: Hauptberuflich Daytrader und Investor in der Immobilienbranche. Vor 2015 jahrelang Mitglied in der Geschäftsführung einer mittelständischen Holding / Unternehmensgruppe. Handelstil, Haltedauer & Strategie: Kurz- bis Mittelfristige Haltedauer pro Position für langfristigen Kapitalaufbau. Daytrading im übergeordneten Trend. Beim Handeln setze ich möglichst keine Emotionen ein, sondern handele strikt und ausschließlich nach einem von mir selbst festgelegten Regelwerk. Einstellung: Optimist aber auch Skeptiker und Realist. Von allem etwas :-) Hobbys: lecker Essen mit Wein, Traden und das Leben genießen Lieblingszitat: An der Börse gibt es nur Schmerzensgeld: Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld (André Kostolany) 😉 Lieblingsfilm über die Börse / Wirtschaft: "Rogue Trader" (oder auch bekannt unter: "High Speed Money" oder auch "Die Nick Leeson Story"). Hier wird beispielhaft aufgezeigt, was man falsch machen kann: In Verlustpositionen nachschießen und dann komplett baden gehen. Toller Film mit tollen Schauspielern ,welches auf wahre Begebenheiten beruht. "EU: Kurz vor dem Crash?" ( The Great European Disaster). Für mich, als überzeugter Europäer, eine tolle Dokumentation über die Entstehung der EU und über die Folgen einer Auflösung der EU. Die Wikifolios sollen kontinuierlich bewacht werden, zumal ich ausschließlich nur Daytrading betreibe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG In den im Wikifolio enthaltenen Positionen kann ich auch privat selbst investiert sein und auch durch long oder short Kontrakte. Ich ersetze keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Von daher ist jegliche Haftung für Schäden aller Art (insbesondere Vermögensschäden) die unter Umständen auftreten, ausgeschlossen. Dies gilt auch durch Verwendung von Informationen zu diesem Wikifolio. Die hier genannten Instrumente stellen somit keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. mehr anzeigen

