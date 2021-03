Mike Brandner

Ich bin seit 1999 im Wertpapierhandel aktiv und langfristig investiert. Zu Anfang größtenteils in Dax Unternehmen wie Lufthansa, bei denen ich schon einige Höhen und Tiefen erlebt hatte. Aktuell bin ich seit einigen Jahren aktiv mit meinem Echtgeld-Depot in innovative Unternehmen aus aller Welt investiert, wo ich bisher ein hohes zweistelliges Wachstum pro Jahr erzielen konnte. Das Portfolio habe ich leicht angepasst auch hier abgebildet (MIB_InnoGlobal_2021). Hauptberuflich bin ich in einem sehr innovativen Technologieunternehmen tätig, habe hier sehr viel Einblick in die Automation, KI, Wissenschaft und Technologie. Dieses Wissen setze ich natürlich auch bei meinen Investments um. Nahezu täglich verfolge ich die Nachrichten und Informationen, lese aber auch regelmäßig diverse Chats von Trading Plattformen, folge Twitter Nachrichten um rechtzeitig Trends zu erkennen. Mit Zahlen bin ich vertraut und nutze bei meinen Analysen auch die typischen Kennzahlen des Aktienmarktes, bevor eine Investition getätigt wird. Hierbei nutze ich eine eigene Berechnungstabelle mit Ampelfunktion. Da ich mich selbst als sehr technik-affin bezeichnen kann, besitze ich natürlich auch schon seit Jahren einige Krypto-Währungen und verfolge die Szene und Entwicklungen mit Begeisterung. Ich bin davon überzeugt, dass hier die Zukunft schlummert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre