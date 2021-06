Michael Paap

Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit den Finanzmärkten und investiere an der Börse. In dieser Zeit konnte ich Erfahrungen mit verschiedenen Finanzprodukten machen und so meinen Erfahrungschatz ständig erweitern. Die Auswahl der Aktien für mein wikifolio soll nach Recherche im Internet, Fachzeitschriften und Marktbeobachtung erfolgen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise darauf hin, dass ich persönlich Aktienpositionen der einzelnen Titel halten und auch jederzeit auflösen kann. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre