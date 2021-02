Matthias Pleh

Ich habe schon jahrelange Erfahrungen mit dem Handel von Wertpapieren gesammelt und mich mit den Jahren auf die Analyse und Investment von Aktien auf dem amerikanischen Markt spezialisiert. Mein Handelsansatz wurde vor allem durch Benjamin Graham und William J. O'Neil beeinflusst, wobei ich mich ständig weiterbilde und bis jetzt über 150 Aktienbücher aus der englischen Literatur gelesen habe. Dabei bin ich überzeugt, dass es nicht möglich ist, eine einzelne Anlagestrategie zu kopieren, sondern vielmehr sinnvoller ist, von jedem Investor die besten Ideen zu übernehmen, um so für die eigene Persönlichkeit am besten geeignete Investmentstrategie zu kreieren. Ich kombiniere die Fundamentaldaten mit der Chartanalyse, wobei ich aufgrund meines technischen Hintergrundes im Bereich Softwareentwicklung mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz eine Vorauswahl der besten Aktien tätige. Jede Aktie wird aber vor der Aufnahme ins Portfolio auf gute Fundamentaldaten überprüft. Die genauen Auswahlkriterien sind dabei abhängig von der jeweiligen Anlagestrategie und wird in dem entsprechenden wikifolio vermerkt. Disclaimer: Es kann vorkommen, dass Wertpapiere, die ich in den von mir veröffentlichten Musterportfolios handle, auch in meinem privaten Depot enthalten sind. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre