Michael Janßen

Mein Vater arbeitet als Bänker und infizierte mich schon in jungen Jahren mit dem Börsenfieber. So fing ich schon in jungen Jahren an mich mit Aktien und der Börse zu beschäftigen. Bereits im Alter von 14 Jahren kaufte ich mir meine ersten eigenen Wertpapiere. Mittlerweile bin ich 26 Jahre alt und arbeite als Maschinenbauingenieur in einem Industrieunternehmen. In meinen zwölf Jahren Börsenerfahrung habe ich meine Handelsstrategie stets verfeinert und optimiert. Mit meinen Wikifolios will ich nun jedem die Chance geben an meinen hohen Renditen Teilzuhaben. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

