MorgenResearch

Ich bin seit ein paar Jahren privat an der Börse aktiv. Durch meine persönliche Erfahrung bin ich überzeugt, dass eine möglichst auf Sicherheit orientierte Strategie für mich am besten funktioniert. Dabei konzentriere ich mich nahezu ausschließlich auf Aktien. Bei meinen Investments verfolge ich in erster Linie die Quartalsberichte, sowie Adhoc Meldungen der Unternehmen, in die ich investiert bin, um meine Strategie an aktuelle Gegebenheiten anpassen zu können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre