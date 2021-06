Ich bin Steuerberater und schaue daher gerne auf die Bilanzen, halte die Zukunftschancen aber grundsätzlich für wichtiger als die Vergangenheit. Ich bin selber seit 1999 an der Börse aktiv und habe daher bereits viel Erfahrung sammeln können. Die Ausrichtung ist grundsätzlich langfristig und wachstumsorientiert, aber es spricht auch nichts dagegen, bei einem stark angestiegenen Wert Gewinne mitzunehmen und einen Teil zu verkaufen. No Risk, no fun. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre