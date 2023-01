Julian Model

Mich faszinieren die Finanzmärkte. Ich informiere mich täglich über die aktuellen Geschehnisse und bin somit immer auf dem aktuellen Stand. Ich bin zudem seit einiger Zeit an den Finanzmärkten aktiv und investiere selbst in Aktien, ETFs, Fonds und Anleihen. Ich habe selbst erlebt, wie schwierig es für Neueinsteiger sein kann, den Überblick über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten zu behalten. Deshalb möchte ich kleinen Betrag dazu leisten, jedem die Geldanlage einfacher nahezubringen. Ich habe außerdem gelernt, das sich Geduld auch bei sehr guten Investments irgendwann auszahlt, auch wenn man durch Durststrecken gehen muss, bis man den ersehnten Erfolg erzielt und sich die Investments auszahlen. Deshalb möchte ich langfristig mit meinen Strategien an den Kapitalmärkten erfolgreich zu sein. mehr anzeigen

