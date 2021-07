Manuel Schmauz

30 Jahre alt, hauptberuflich seit ca. 10 Jahren als Informatiker tätig, beschäftige ich mich seit nunmehr ca. 3 Jahren intensiv mit dem Thema Finanzmärkte und deren Instrumente, um am Marktgeschehen teilzuhaben. Der erste Kontakt mit Aktien und derivaten Finanzprodukten entstand durch die Frage: "Wie kann ich dafür sorgen, dass ich auch im Rentenalter finanziell abgesichert bin und meinen aktuellen Lebensstandard halten kann?". Seit diesem Zeitpunkt ist das Thema Finanzmärkte kaum noch aus meinem Alltag wegzudenken. Hinweis nach §34b WpHG wegen möglicher Interessenskonflikte: Es ist möglich, dass ich Short- und/oder Long-Positionen in der/den erwähnten Aktie(n) / Zertifikat(en) selbst halte. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Risikohinweis: Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere, allen voran Aktien Nebenwerte, können einer hohen Volatilität unterliegen. Diese kann in einzelnen Fällen zu erheblichen Verlusten führen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. Ich weise daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich handele auf wikifolio.com als Privatperson. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre