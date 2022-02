Wer steht hinter MSL? Unser Portfolio wird nicht nur durch eine Person, sondern durch ein Team gemanagt. Ausgebildet in der Finanzbranche verkörpern wir die drei Kernkompetenzen Anlageberatung, Controlling und Finanzwirtschaften. Uns zeichnet eine mehrjährige Erfahrung im Umgang mit Wertpapieren aus, bei der jeder seine berufliche Expertise miteinbringt. Aus Überzeugung sind wir selbst in unser Portfolio investiert. Disclaimer Die Trader übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Investitionen in deren Portfolio entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: Keine Erfahrung Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung