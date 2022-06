Nikos Deiters

Ich investiere seit etwa 5 Jahren in Aktien. Am Anfang habe ich dabei Aktien Sparplänen von Apple, Berkshire Hathaway und Microsoft angelegt. Dann habe ich mich nach einem Jahr an der Börse intensiver mit der Kennzahlen-Analyse beschäftigt und Viele Bücher darüber gelesen. Warren Buffet war dabei immer mein Vorbild und seine Buy and Hold-Strategie hat mich beeindruckt weswegen für mich Berkshire Hathaway eine sehr wichtige Aktie im Depot ist . Später habe ich im Corona Crash 2020 in Stark unterbewertete Aktien investiert und habe mich immer Stärker mit den Geschäftsmodellen der Unternehmen beschäftigt. Auch im Aktuellen Bärenmarkt habe ich stark unterbewertete Aktien gekauft. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre