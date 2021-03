Tobias Niendieck

Ich befasse mich seit 5 Jahren mit dem Thema Anlage und bin in diesem Bereich seit einem Jahr beruflich tätig. Der Grundgedanke war mein angespartes Geld mit einem möglichst kalkulierbaren Risiko zu vermehren und mich dadurch auch persönlich weiterentwickeln zu können, so kam es auch, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Aktien befasst habe. Bei den Unternehmen, in die ich investiere schaue ich zuerst auf Fakten und Zahlen und lasse dann mein Bauchgefühl entscheiden. Die meisten Aktien die ich kaufe beobachte ich im Vorfeld über Wochen und Monate hinweg bis ich mich für oder gegen eine Investition entscheide. Was ich Versprechen kann… Ich kann versprechen, dass ich mich mit vollster Hingabe und maximalem Arbeitsaufwand um meine Wikifolios kümmern werde und das täglich. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre