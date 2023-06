Nguyen Nhan Do

Mit mehrjähriger erfolgreicher Erfahrung in der Umsetzung langfristiger Anlagestrategien mit Aktien. Durch gründliche fundamentale Analysen identifiziere ich solide Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial. Mit einer diversifizierten und disziplinierten Anlagestrategie streue ich das Risiko und nutze Chancen in verschiedenen Branchen und Regionen. Durch kontinuierliche Marktbeobachtung und Anpassung der Strategie an Veränderungen stelle ich sicher, dass Ihre Investitionen stets geschützt sind. Mit meiner langjährigen Erfahrung stehe ich Ihnen zur Seite, um Ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen und Ihr Vermögen zu schützen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre