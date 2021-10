Christian Eichlehner

Update 02.08.21: Ich habe nun mehrere Handelsmethoden in Wikis abgebildet. Die erfolgreichste war die aus "The_absolute_High_Performer". Diese Strategie setze ich jetzt im Real-Money-Depot "Aktien von Trends" konsequent um. Es ist mir wichtig, dass mich das Geschäftsmodell, welches ich mir auf der Hompage der Unternehmen von denen ich in einen Aktienwert investieren möchte, überzeugt. Hier nutze ich meine berufliche Herkunft als Techniker, Projektmanager aber auch Investor für die Einschätzung von technischen Trends, die in der Vergangenheit recht gut gestimmt haben. Nicht verhehlen möchte ich, dass ich mir auch Ideen von anderen Wikis, ETF's, Indizes hole, die den Nasdaq100 über mehrere Jahre überzeugend outperformen und eine fundamentale Selektion betreiben. mehr anzeigen

