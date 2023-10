Ich beschäftigte mich bereits seit Beginn meiner Ausbildung zum Bankkaufmann mit dem Aktien- bzw. Wertpapierhandel. Entsprechend kann ich bereits auf ca. 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückgreifen. Bei meinen Handelsansätzen orientiere ich mich gerne an wissenschaftlichen Studien zu den Themen Momentum, Trendfolge und Value Investing. Die aktuellen Bewertungen befinden sich in fast allen Asset-Klassen auf einem hohen Niveau, sodass jederzeit mit Rückschlägen und Kursrückgängen zu rechnen ist. Dementsprechend müssen Absicherungen und alternative Strategien vorhanden sein. Darauf zielt mein aktueller Ansatz ab. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: Keine Erfahrung