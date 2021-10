Niklas Ripplinger

Hallo zusammen, Ich studiere zurzeit Finanzdienstleistungen an einer deutschen Hochschule, bin 24 Jahre alt und beschäftige mich seit 2015 mit allem was das Thema "Börse" zu bieten hat. Mit 18 Jahren habe ich sofort ein Depot, um das vorher "nur" theoretisch gelernte Wissen in der Praxis anzuwenden. Natürlich auch mit den typischen Anfängerfehlern. Aber es heißt nicht umsonst, "aus Fehlern lernt man am meisten". So konnte ich über die Jahre meine Investmentphilosophie entwickeln und möchte diese mit meinem wikifolio teilen. Mein Fokus liegt hauptsächlich auf dem europäischen Nebenwertebereich. Denn dort sind oftmals noch unentdeckte "Perlen" zu finden, welche noch nicht auf jedem zweiten Kurszettel der Analysten zu finden sind. mehr anzeigen

