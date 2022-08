NikTheGriffin

Ich bin seit 2012 am Aktienmarkt aktiv. Zu Beginn legte ich mein Geld nur in aktiv gemanagten Fonds an, bis ich bemerkte, dass ein tiefergehendes Interesse dafür in mir steckt. Ich verbrachte immer mehr Zeit mit Büchern, Podcasts und Videos rund um die Finanzwelt und legte mir dann ein eigens verwaltetes Depot für den Zugang zum Aktienmarkt zu. Da der Markt momentan sehr volatil ist, also eine hohe Schwankung besitzt, ist es notwendig, sich mehrere Stunden am Tag mit der Börse zu beschäftigen. Ich sehe es allerdings eher als Hobby und Passion und mache es daher gerne, möchte aber das nun auch andere davon profitieren können, die nicht so viel Zeit aufwenden können oder wollen. Meine Spezialgebiete sind die Branchen Technologie und Saubere Zukunft. 2019 kam ich zum ersten Mal mit Kryptowährungen in Kontakt, habe mich vertieft mit dieser Anlageklasse beschäftigt, und bin seit Anfang 2020 selbst investiert. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre