Ich handel seit Jahren mit Wertpapiere und möchte meine Ergebnisse mit anderen teilen. Ich handel seit meiner Jugend und konnte reichlich an Erfahrung gewinnen. Ich Investiere langfristig, jeder der -erwartet mit mir am Tag 30% oder höher zu erzielen sollte lieber sein Geld woanders investieren. Ich investiere am Tag 3-4 Stunden für Investments Ideen, die meisten von den verwerfe ich und behalte die besten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre