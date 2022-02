Medienunternehmen EMH News AG

MATTHIAS REINER (Wikifolios Aktien Konservativ, Aktien Spekulativ, Aktien Zukunftstechnologien, Vermögensstreuung der EMH News AG / NTG24) weist eine bisher 27jährige professionelle Erfahrung in der Entwicklung ganzheitlicher Multi Asset-Allokationsstrategien auf Einzeltitel- und Fondsbasis auf, die hierbei vornehmlich auf Aktienanlagen beruhen. Seine Managementmandate folgen dem Ziel, bei einer Optimierung der Portfoliorenditen gleichzeitig die Anlagerisiken zu minimieren. Seine mehrfach mit Preisen bedachten Managmentfunktionen nahm Matthias Reiner vor allem für angesehene deutsche und schweizerische Vermögensverwalter mit vorrangiger Betreuung einer vermögender Privatkunden- und institutionellen Klientel wahr, wie z.B. die Private Banking-Divisionen der Dresdner Bank / Frankfurt und des Bankhauses B. Metzler & Sohn / Frankfurt, die DJE Kapital AG / Pullach bei München und die EMH News AG / Essen. Matthias Reiner absolvierte sein universitäres Prädikatsexamen bis 1994 in BWL an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt/Main und verfügt darüber hinaus über die Lizenz des Qualifizierten Europäischen Finanzanalysten DVFA / CEFA. ARNDT KÜMPEL (Wikifolio Aktien Edelmetalle der EMH News AG / NTG24) erwarb nach Absolvierung seiner Banklehre bei der Dresdner Bank und der Beendigung des Studiums der Volkswirtschaftslehre, des Öffentlichen Rechts und der Politikwissenschaft an der Universität Trier seine reichhaltigen Investmentanalyse- und Managementfähigkeiten zunächst im Private Banking der DZ Bank International S.A., der Bayerischen Landesbank International S.A. in Luxemburg sowie der Otto M. Schröder Bank in Hamburg. Anschließend verantwortete er als Abteilungsleiter Depot A das Management der Eigenanlagen und deren risikokontrollierte Renditesteuerung bei der Sparkasse Mittleres Erzgebirge. Nach weiteren Positionen in den Berufsfeldern Finanzen und Consulting, wozu unter anderem auch seine Kundenberatungs-Tätigkeit bei der DepotSCOUT GmbH innerhalb der Bernecker-Gruppe zählte, bekleidete er ab 2018 die Position eines Analysten für das Edelmetall-Handelshaus EMH Trivero GmbH und konzentriert sich mittlerweile für die EMH News AG auf die Entwicklung und das Management werterhaltender Anlagekonzepte unter vorrangigem Einsatz von physischen Edelmetallen sowie Edelmetall-Aktien. Daneben fungiert er seit mehr als 10 Jahren an verschiedenen Hochschulen als Dozent für diverse wirtschaftswissenschaftliche Fächer. mehr anzeigen