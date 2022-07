Ich bin seit etwa 4 Jahren an der Börse und kaufe bevorzugt Dividendenaktien, um damit eine private Altersvorsorge aufzubauen. Als persönlichen Benchmark bespare ich daneben auch ETFs auf den S&P 500 oder den FTSE All Word Index, um sicherzustellen, dass ich mit meiner aktiven Strategie mindestens gleich auf bleibe. Es ist nicht mein erklärtes Ziel die besten Indices zu überbieten, obwohl ich das gerne versuchen möchte. Stattdessen, möchte ich vor allem stetigen Wohlstand aufbauen, bei dem ich jederzeit ruhig schlafen kann. Da mein Depot eines Tages auf eine Million Euro anwachsen soll tue ich mich schwer damit mein ganzes Geld in ETFs zu stecken. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre