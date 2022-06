Oliver Laube

1998 habe ich mit dem Eigenhandel begonnen. Anfänglich handelte ich Futures intraday und in letzter Zeit immer längfristiger Aktien und ETPs. In dieser Zeit war ich bei verschiedenen Eigenhandelsfirmen und im Handel einer Investmentbank langjährig tätig. Aktuell setze ich meine Strategie im privaten Handel um. Bisher handelte ich nach verschiedenen Methoden. Über die Jahre hat sich gezeigt, dass mir das Handeln mit Hilfe der Technischen Analyse, insbesondere der Charttechnik in Kombination mit gleitenden Durchschnitten, am meisten liegt und für mich die besten Erfolge bringt. Mein Handelsstil hat sich über die Jahre und Jahrzehnte herausgebildet und meist analysiere ich börsentäglich viele Werte aufgrund von Charts. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre