Seit ich vor über 10 Jahren eine Biographie über Warren Buffett gelesen habe, bin ich fasziniert von den Kapitalmärkten und Investment Management. Darüber hinaus habe ich eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung als Master-Absolvent in Management von der Universität Mannheim mit einer Spezialisierung im Bereich Finance. Zusätzlich habe ich bereits erste Berufserfahrung in strategischer Kapitalallokation bei einem institutionellen Investor gesammelt und bin momentan im Investment Team in einem Family Equity Unternehmen tätig. mehr anzeigen

Auszeichnungen von allen wikifolios

Regelmäßige Aktivität