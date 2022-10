OliverWissmann

Oliver Wißmann bringt sein jahrzehntelang erworbenes Experten-Fachwissen zum Wertpapierhandel und seine Profi-Tools aus dem institutionellen Wertpapierhandel ein, um mit einem ganzheitlichen Handelssystem alle seine Empfehlungen auf größte Sicherheit auszurichten. Oliver Wißmann ist geschäftsführender Gesellschafter einer Wertpapierhandels- und Beteiligungs- GmbH (Oliver Wißmann GmbH und AIquant GmbH) sowie einer Vermögensverwaltungs-Gesellschaft in den USA und Israel (AIquant Ltd.). Er ist Jurist, Unternehmer und Wertpapierhändler mit Schwerpunkt Aktien- und Terminmarkt-Handel, seit 22 Jahren hauptberuflich in der Finanzbranche aktiv und ist unter anderem gefragter Experte von Banken, Fonds, Vermögensverwalter und Family Offices. Sein berufliches Fachwissen und die professionellen IT-Tools seiner Finanz-Software-GmbH bringt er in seine Börsendienste und Vermögensverwaltung mit ein. Sein Hauptansatz an den Finanzmärkten fußt auf der quantitativen beziehungsweise systematischen Analyse (quantitativer Wertpapierhandel), wobei unter Berücksichtigung von Mathematik, Statistik und Stochastik und mittels Algorithmen und computerisierten Modellen (Künstliche Intelligenz und maschinenbasiertes Lernen) die internationalen Finanzmärkte und Wertpapiere untersucht und ausgewertet und damit belastbare Investment- und Trade-Gelegenheiten angezeigt werden. Diese spezielle Analysemethode erbringt außergewöhnliche positive Renditen im „Auf und Ab“ der Börsen. Neben seinem Beruf ist er Finanzautor und Referent und bekannt aus Presse (z.B. BörseOnline, TRADERS Magazin, Focus Money, etc.), Radio, TV (ARD und Bayerischer Rundfunk), Blog und Interviews und hält regelmäßig Vorträge auf Investmentmessen (z.B. Invest, World of Trading, Börsentag München, etc.). Für seine Börsendienste überträgt Oliver Wißmann seine jahrelange Erfahrung im Wertpapierhandel mittels quantitativen Ansätzen aus dem institutionellen Bereich zu einem ganzheitlichen Handelssystem, welches unabhängig von den Marktschwankungen, risikoarme und damit sicherheitsbewusste Handelsmöglichkeiten identifiziert und umsetzt. Dabei setzt er mit seinem durchdachten System insbesondere auf Kapitalschutz (Sicherheit) und bewertet mit Stresstests und Szenario-Analysen in Real-time täglich die Portfolios und schützt somit das Investitionskapital mit taktischen Absicherungspositionen. Dieser Ansatz ermöglicht es, einfach und möglichst sicher im Markt zu investieren. So werden unter anderem mit bullischen als auch bearischen Strategieansätzen positive Renditen in den drei möglichen Börsenphasen (Bullenmarkt, Bärenmarkt und Seitwärtsmarkt) erzielt. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre