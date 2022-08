Ich habe seit 2010 alles gehandelt was es gibt leider nicht mit der Besten Erfahrung und Unwissen und eine Performance -34%. Heute Handel ich nur noch was ich verstehe, und wo ich vertrauen haben in der Zukunft. Die letzten 3 Jahre (01.08.22) wahren für mich Top +18,2% der durchschnitt Rendite. Bin jetzt fast 40 Jahre alt und hätte mir das Wissen von Jetzt schon mit 14 Jahren gewünscht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre