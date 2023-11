Bei Paper-Trader.de schreibe ich über die von mir getesteten Strategien, über deren Erfolg oder Misserfolg. Die Strategien, die mir interresant erscheinen, teste ich in einem Musterdepot für mindestens 1 Jahr. Kann eine Strategie erfolgreich performen, übernehme ich diese in meinen realen Handel. Thema dieses Bloges ist aber das Musterdepot. Alle Aktivitäten, also Kauf und Verkauf, werden ich hier wiedergegeben. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre