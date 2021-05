Mein Name ist Alexander Vogel und Trading ist sowohl Hobby als auch Leidenschaft. Langfristiges Ziel ist die finanzielle Unabhängigkeit durch das Ausnutzen von Chancen am Markt die sich in jeder Wirtschaftslage finden lassen. Zum aktiven Trading bin ich bereits vor 12 Jahren gekommen. Grundidee war es damals, das Thema Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen, anstatt hohe Ausgabeaufschläge auf mittelmäßige Fonds meines Bankberater zu zahlen. Aus diesem Interesse entstand eine Leidenschaft für Wirtschaftszusammenhänge, Politik und den Möglichkeiten via Trading zu profitieren. Über die Jahre habe ich mich in nahezu alle Bereiche des Tradings eingearbeitet, darunter Aktieninvest, Derivatehandel und Edelmetallhandel. Derzeit fasziniert mich besonders der Rohstoffsektor via Future-Trading als auch der Kryptomarkt, welche sich aber beide nicht in Wikifolio abbilden lassen. Derzeit beschäftige ich mich täglich mehrere Stunden mit dem Markt und seinen Chancen. Von diesem Wissen und Erfahrung möchte ich andere Nutzer partizipieren lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre