PatrickFunke

Ich bin 29 Jahre alt, Automotive-Ingenieur aus Leidenschaft und beschäftige mich seit meinem Maschinenbaustudium mit Finanzmärkten. Ich bin der Meinung, dass ein Vermögensaufbau mit Aktien abseits von Immobilienkäufen und Unternehmensgründungen mittlerweile nahezu alternativlos ist. Ich habe über die Jahre von "langweiligen" Investments in Dividendenaristokraten bis hin zu KO-Zertifikaten diverse Anlageprodukte gehandelt. Natürlich habe ich dabei schon einzelne Investments mit einem Vielfachen des Einsatzes geschlossen, jedoch auch Totalverluste erlitten. Das gezahlte Lehrgeld versuche ich nun zunehmend in eine zukunftsorientierte Strategie zu integrieren. Meine aktuelle Markterwartung ist grundlegend durchwachsen. Die "fetten" Jahre sind vorerst Geschichte und es ist umso wichtiger durch gezieltes Stockpicking die am besten positionierten und aussichtsreichsten Aktien zu finden. Die Anpassung meiner Strategie sieht daher zunehmendes Swing-Trading anstelle von Trendfolgen vor. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre