PaulEmilHaubold

Mein Name ist Paul Haubold, Ich bin 21 Jahre alt und habe 7 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren. In Kindesalter hat mich das Thema Börse und Geldanlage fasziniert und daran bin ich hängen geblieben, nach meiner Schulzeit begann ich ein Studium im Bereich (Financial Analysis - Hedgefonds Management & Investmentbanking) welches ich Mitte Juli 2020 nach 6 Semester Abgeschlossen habe. Mein Dozent und Mentor über 3 Jahre, war Chris Haroun. Chris Haroun hat sein Studium an der University of Columbia im Jahr 2000 absolviert und sammelte anschließend als Hedgefonds Manager Berufserfahrung bei Goldman Sachs & Venture Capital. Chris Haroun, ist Sieger des MBA Award. Ich versichere allen Anlegern das ich hier die größte Transparenz biete. Alle aufgelegten "Hedgefonds" werden direkt nach Auflegung Publiziert und für alle Anleger sichtbar und somit werden alle Erfolge und Misserfolge für Anleger gesehen und umgehend zu Kenntnis genommen, dies erleichtert in vielen fällen die Anlageentscheidung eines jeden Anlegers. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre