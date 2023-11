Peter Schneider

Hallo Ihr Investoren da draußen, ich bin Peter, Familienvater, Ende dreißig, ein ganz normaler Typ. Ich habe im Jahr 2018 angefangen mich ausführlich mit dem Thema Börse und Geldanlage zu beschäftigen. Zunächst mit einem Depot für vermögenswirksame Leistungen. Danach hat mich die Lust zum Investieren so richtig gepackt und ich habe mir ein weiteres Depot zum Traden eingerichtet. Hier habe ich meine ersten Investment-Erfahrungen gesammelt. Zunächst indem ich einzelne Aktien und später ETFs gekauft habe. Dann kamen aber auch Hebelprodukte wie Optionsscheine und Knock-outs dazu. Bis heute bin ich investiert und mein Depot wächst. Gerne will ich Euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre