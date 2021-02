Philipp Mattis Baum

Mit ca. 14 Jahren wurde ich das erste mal von der Börse Infiziert. Mein Opa sprach von seinen Aktien, die er sich über die Jahre bei seinem Arbeitgeber(Siemens) als Prämien überschreiben lies. Wirklich befasst habe ich mich mit wirtschaftlichen Zusammenhängen erst mit 16 Jahren und eröffnete vielerlei Demo depots, bei denen ich mein Geld verzockte. Es brauchte nicht lange bis mir bewusst wurde, dass Börse nicht gleich „schnelles Geld“.... Mit dem Abschluss meines Abiturs eröffnete ich ein Echtgelddepot und versuchte mit dem (damals dachte ich Riesen Wissen) was ich mir über die ”vielen“ Jahre angeeignet und gelernt habe, erfolgreich Handeln zu können. Leider habe ich durch die Trump Wahl, bei der ich auf steigende Kurse setzte, Geld verdient und dachte ich hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. .... ich führe die darauffolgenden, an der Psyche reißenden Jahre nicht aus. Im Endeffekt habe ich von neuem angefangen, nur mit neuem Mindset(für mich): Plan-> Ausführen -> Verlieren/Gewinnen -> festhalten -> Verbessern Ich versuche meine Erfahrungen in meine Strategie miteinzubeziehen aber bin mir immer Bewusst, dass ich den Markt nie vorhersehen/zu 100% verstehen werde. Reagieren statt antizipieren. mehr anzeigen

