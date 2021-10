Philvestment

Ich beschäftige mich seit meinem 17. Lebenjahr mit der Börse. Nach dem Studium internationales Finanzmanagement, Politikwissenschaft und Jura, startete ich im Bereich Versicherungswesen, Immobilienfinanzierung und der Niederlassungsberatung erfolgreich in die Selbständigkeit. Derweil ist mein Portfolio weiter gewachsen, sodass ich mittlerweile eine Gesamtperformance von 61% vorweisen kann. Durch meine Mehrsprachigkeit kann ich viele Texte/Analysen/News in der Originalsprache studieren und erhoffe mir dadurch einen Vorsprung für die Anlageentscheidungen zu treffen. Zudem absolvierte ich dieses Jahr (2021) den Börsenhändlerlehrgang. Ich betrachte mich selbst als ValueInvestor, der gerne in den Bereichen REIT's, Konsum und Tech investiert und es liebt mit Dividenden Wiederanlage zu betreiben. Meine Philosphie besagt, dass auch im Tech Bereich nachaltige langfristige Investitionschancen schlummern, die sich auzahlen. Mit weniger als 10% meines Vermögens investiere ich privat riskioreich in Pennystocks, Schrottanleihen, Unternehmen welche knapp vor dem Konkurs stehen und in Kryptowährungen. Damit habe ich seit 1998 jede Krise erfolgreich gemeistert. Großer Fan bin ich von Peter Thiel, Warren Buffet und Mikael Burry, deren Analysen messerscharf sind :) Ich bin ein Freund der 30% Performance Gebühr, lass mich dies bitte kurz begründen: der Mensch reagiert auf Anreize. Sie ist REIN auf die Rendite bezogen. Gewöhnliche Fondsmanager erhalten 2% des Gesamtvermögens plus eine Erfolgsvergütung- Sie werden auf ihre Kosten Millionäre, wenn Sie lediglich einen Index abbilden und selbst das schaffen viele nicht. Bitte beachte das in der Zertifikateauswahl. Gute Arbeit soll an dem Ergebnis gemessen werden und dann auch belohnt werden. Übrigens: die Performance, welche angezeigt wird ist bereits abzüglich der Kosten. Die Performance Fee wird gemeinsam mit der Wikifolio Plattform geteilt (Sie wandert nicht alleine in meine Tasche :-) und dann ebenfalls versteuert. Das ist für alle Beteiligten fair. Davon lebt Philvestment und Wikifolio. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Disclaimer Nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Jeder ist für sein eigenes Tun und Unterlassen verantwortlich! mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre