Peter Stark

Sehr geehrter Interessent, ich beschäftige mich seit über 10 Jahren intensiv mit dem Wertpapierhandel, und konnte in dieser Zeit einige Erfahrungen sammeln, die mir heute zu Gute kommen. Mein Ziel ist es, mit meinem Portfolio eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. Um dies zu erreichen, ist ein gewisses Maß an Risikobereitschaft unumgänglich, allerdings ohne die Substanz zu gefährden, d.h. das Risiko soll überschaubar bleiben. Zur Entscheidungsfindung nutze ich, neben meiner Einschätzung der Marktverfassung sowie der Analyse der Fundamentaldaten, vor Allem die technische Analyse. Devise: .. an der Börse geht es nicht um Wissen oder Glauben, sondern um Wahrscheinlichkeiten ... Dies Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Ich bin in den im Anlageuniversum enthaltenen Wertpapieren teilweise selbst investiert. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen, die durch Verwendung meiner Aktivitäten hier entstehen. mehr anzeigen

