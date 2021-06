Artem Molibog

mehr anzeigen

Seit meiner Schulzeit habe ich eine Leidenschaft für den Wertpapierhandel, den ich 2010 zu praktizieren begann. Anfangs wandte ich diskretionären Wertpapierhandel auf der basis von Fundamentalanalysen an, aber zusammen mit der Entwicklung meiner Kenntnisse im Bereich Programmierung, maschinelles Lernen und Informatik wechselte ich zum algorithmischen Handel. Ich habe ein Diplom in Finanz- und Bankwesen und über 8 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Modellen für maschinelles Lernen im Finanzbereich. Meine Berufserfahrung habe ich auf mehreren europäischen Märkten (Deutschland, die Niederlande, Luxemburg, Russland), sowie die größten Banken und Finanzinstitute Europas gesammelt. Außerdem kenne ich 4 Programmiersprachen (Python, R, SAS, SQL) und besitze das Zertifikat "Python for Algorithmic Trading" * Zu meinen Wettbewerbsvorteilen zählt eine tiefgründige Kenntnis der Finanzmärkte in Kombination mit einer Reihe von ausgeprägten technischen Fähigkeiten (Programmierung, Algorithmen, Statistik). *2020 habe ich das Universitätsprogramm " Python for Algorithmic Trading" erfolgreich abgeschlossen, das von der Python Quants GmbH und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften des Saarlandes gemeinsam eingeführt wurde ( https://home.tpq.io/certificates/pyalgo/ ). __________________________________________________________________________________ Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen.